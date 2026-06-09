Пенсионеры разменивают свои квартиры: в чём причина

По мнению экспертов в области недвижимости, такие решения пенсионеров связаны не только с желанием снизить ежемесячные расходы на содержание жилья, коммунальные услуги и обслуживание, но и с необходимостью сформировать внутренний резерв финансовых ресурсов.
Для одиноких пенсионеров, проживающих в просторных квартирах с множеством комнат, такой шаг зачастую становится вынужденной мерой, так как содержание избыточной жилплощади существенно сокращает их ограниченный доход и создает дополнительное финансовое бремя.
Значительная часть расходов на квартиру, превышающие установленную государством норму, ложится на плечи пенсионера, поскольку предоставляемые субсидии на оплату ЖКУ строго регламентированы и привязаны к нормативу жилплощади на человека. В соответствии с этим, все метры, находящиеся за пределами установленной нормы, граждане вынуждены оплачивать полностью из собственных средств.
В результате, переезд в жилье меньшей площади позволяет сокращать расходы по коммунальным платежам и содержанию жилья примерно на 30−50%, что существенно влияет на финансовое благополучие пенсионеров.
Кроме этого, обмен недвижимости дает возможность высвободить значительный капитал, который в виде разницы между рыночной стоимостью старой и новой квартиры, зачастую включает дополнительную выплату. Эти средства формируют так называемую «финансовую подушку безопасности» и могут быть размещены на банковских депозитах.
Такое вложение дает пенсионерам возможность получать процентный доход, а также создавать стабильный источник дополнительного дохода, что в конечном итоге позволяет повысить уровень жизни и обеспечить финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе, пишет портал «Дом Mail».