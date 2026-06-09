Пенсионеры разменивают свои квартиры: в чём причина

В последнее время в России наблюдается заметная тенденция среди пожилых граждан, владеющих крупной жилплощадью, к переходу на более компактные формы жилья. Этот социальный и экономический сдвиг обусловлен рядом факторов и приобретает все более очевидные масштабы, сообщает ИА DEITA.RU.