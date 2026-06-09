Слуцкий предложил отменить штраф для автомобилистов за забытые права

По мнению Слуцкого, действующее регулирование не различает умышленное нарушение и обычную забывчивость. В результате водитель, который просто оставил документы дома, фактически несет такую же ответственность, как и человек, не имеющий права управления автомобилем или необходимых документов вовсе. При этом штраф за забытые документы составляет 500 рублей.