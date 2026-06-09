Слуцкий предложил отменить штраф для автомобилистов за забытые права

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением отменить штрафы для водителей, которые забыли водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО, если наличие этих документов можно подтвердить по электронным базам. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает упразднить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки — если данные подтверждаются в системе, никаких санкций быть не должно», — сказал ТАСС Слуцкий.
Как отмечается в обращении, действующий штраф за отсутствие при себе документов был введен для проверки соблюдения правил дорожного движения и требований об обязательном страховании. Однако развитие цифровых сервисов и использование сотрудниками Госавтоинспекции электронных баз данных позволяют оперативно проверить наличие у водителя прав, регистрационных документов и страхового полиса.
По мнению Слуцкого, действующее регулирование не различает умышленное нарушение и обычную забывчивость. В результате водитель, который просто оставил документы дома, фактически несет такую же ответственность, как и человек, не имеющий права управления автомобилем или необходимых документов вовсе. При этом штраф за забытые документы составляет 500 рублей.
«Кроме того, нередко такие инциденты недобросовестные сотрудники ГИБДД предлагают нивелировать на месте, за скромную оплату, только не по официальной квитанции, а лично в руки, что категорически недопустимо», — добавил парламентарий.
По его мнению, реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках.