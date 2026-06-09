В ОП предложили возродить традиции поощрения меценатов, как в царской России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Благотворителей в России надо морально поощрять, возрождая дореволюционные традиции. Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказала председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора, руководитель фонда «Доброта Севера» и Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.
«Мне больше всего бы хотелось, чтобы благотворительность стала еще более престижной и почетной в обществе. Если посмотреть, как это было до революции, то пока у нас еще нет такого разнообразия всяких наград, видов общественного признания, которые были тогда, когда можно было называть социальные учреждения, созданные при поддержке меценатов, их именем, когда им там давали стажировки, чтобы они ездили в разные страны, знакомились с другим опытом. Давали разные почетные звания», — сказала Тополева-Солдунова.
Она отметила, что сейчас есть государственная премия в области правозащитной и благотворительной деятельности. «Но ею награждают одного человека в год. А таких людей, которые заслуживают этого признания, в десятки раз больше. Поэтому, мне кажется, надо об этом подумать. Поощрять морально. Я не говорю о налоговом стимуле, хотя это тоже хорошо и тоже у нас есть», — заключила член ОП.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.