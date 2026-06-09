В ОП предложили возродить традиции поощрения меценатов, как в царской России

«Мне больше всего бы хотелось, чтобы благотворительность стала еще более престижной и почетной в обществе. Если посмотреть, как это было до революции, то пока у нас еще нет такого разнообразия всяких наград, видов общественного признания, которые были тогда, когда можно было называть социальные учреждения, созданные при поддержке меценатов, их именем, когда им там давали стажировки, чтобы они ездили в разные страны, знакомились с другим опытом. Давали разные почетные звания», — сказала Тополева-Солдунова.