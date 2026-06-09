Крупнейшее транспортное предприятие Приморье забуксовало

Одно из крупнейших транспортных предприятий Приморья «Приморавтотранс» попало в зону турбулентности — действующий генеральный директор и член совета директоров ПАО Сергей Соловьев пытается опротестовать итоги заседания совета директоров, от которого зависит, появится ли у «Приморавтотранса» новый руководитель. От того, кто будет «рулить» компанией дальше, зависит очень многое, в частности, судьба ряда объектов недвижимости, на данный момент принадлежащих компании, сообщает ИА PrimaMedia.
4 июня Арбитражный суд Приморского края принял исковое заявление от Сергея Соловьева к ПАО о признании недействительными решений совета директоров компании, принятых на внеочередном заседании 15 мая 2026 года, по всем вопросам повестки дня (всего их девять), связанными с проведением «второго повторного» внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров общества с кворумом 30% размещенных голосующих акций ПАО.
«Принимая во внимание достаточность оснований для принятия искового заявления и возбуждения производства по делу, руководствуясь статьями 127, 133, 135, 136, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд о п р е д е л и л: принять к производству исковое заявление Соловьева Сергея Вячеславовича», — говорится в решении суда.
Предварительное судебное заседание назначено на 6 июля.
Уставный капитал ПАО «Приморавтотранс» составляет 6 млн 598 тыс. 327,5 рублей. Он разделен на 131 млн 966 тыс. 550 обыкновенных акций номиналом 5 копеек.
В списке аффилированных лиц ПАО на 16 января 2026 года говорится, что крупнейшим акционером компании является Сергей Соловьев — 22,35% акций. Другие шесть членов совета директоров в совокупности владеют 23,21% акций.
В повестку дня совета директоров 15 мая 2026 года вошли девять вопросов, в том числе «о проведении повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО “Приморавтотранс” и “утверждение повестки дня повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО “Приморавтотранс”.
В повестку дня этого внеочередного собрания входят только два вопроса — досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Сергея Соловьева и избрание генеральным директором Максима Кравченко, ещё одного акционера компании. Не исключено, что в случае проведения голосования у ПАО появится новый руководитель.
Что касается заседания совета директоров 15 мая 2026 года, то в нем участвовали только пять из семи членов совета директоров. Сергей Соловьев участия в этом заседании не принимал.
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Сергей Соловьев возглавил ПАО «Приморавтотранс» в мае 2022 года, сменив на этом посту Вячеслава Мартыненко, руководившего предприятием на протяжении без малого двадцати лет.
Почётный генеральный директор «Приморавтотранса» Вячеслав Мартыненко умер 19 ноября 2025 года на 80-м году жизни.
Отметим, что «Приморавтотранс» в 2025 году несколько притормозил — при выручке в 609,9 млн рублей компания получила чистую прибыль в размере 8 млн 725 тыс. рублей. То есть почти в 8 раз меньше к 2024 году, когда выручка составляла лишь 562 млн рублей.
В годовом отчете за 2024 год (отчет за 2025 год еще не утвержден акционерами) говорится, что основными видами деятельности общества являются регулярные перевозки пассажиров и багажа в международном направлении и прочие работы и услуги, в том числе сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества. Компания в последние года работает с прибылью и часто выплачивает дивиденды.