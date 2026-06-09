Крупнейшее транспортное предприятие Приморье забуксовало

В годовом отчете за 2024 год (отчет за 2025 год еще не утвержден акционерами) говорится, что основными видами деятельности общества являются регулярные перевозки пассажиров и багажа в международном направлении и прочие работы и услуги, в том числе сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества. Компания в последние года работает с прибылью и часто выплачивает дивиденды.