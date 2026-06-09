Хабаровский край занял 21 место в рейтинге по доступности бензина

Аналитики посчитали, что за год цена на АИ-92 выросла в Хабаровском крае на 16%. Регион занял 21-ю строчку в рейтинге по доступности бензина, сообщает «РИА Новости» (18+).
Лидерами рейтинга, как и в конце 2025 года, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1405 литра.
Еще в девяти регионах: Магаданской области, Ханты-Мансийском, Ненецком автономных округах, Сахалинской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Московской области, Республике Саха жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В 45 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,6 тысячи литров бензина АИ-92. Замыкают рейтинг шесть северо-кавказских регионов.
Хабаровский край занял 21 место в рейтинге. Объём АИ-92, который можно купить за чистую среднюю заработную плату в регионе в месяц, — 1256 литров. При этом цена бензина в апреле составила 68,84 рублей за литр.
Среди соседей по Дальневосточному федеральному округу Хабаровский край уступает Чукотскому автономному округу (2533 литра), Магаданской области (1996 литра), Сахалинской области (1706 литра), Камчатскому краю (1694 литра), Республике Саха (Якутия) (1598 литров), Амурской области (1288 литра). При этом хабаровчане могут позволить себе больше топлива, чем жители Приморского края (1228 литров), Забайкальского края (1214 литра), ЕАО (1161 литр), Республики Бурятии (1155 литра).
В целом по России на среднюю зарплату в апреле 2026 года можно купить 1405 литров бензина АИ-92.
Ранее AmurMedia сообщало, что Хабаровский край занял 31-е место в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии. Регион оказался в середине списка, расположившись рядом с Республикой Саха (Якутия), занявшей 30-е место, и Ленинградской областью, которая находится на 32-й позиции.