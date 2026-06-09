Хабаровский край занял 21 место в рейтинге по доступности бензина

Лидерами рейтинга, как и в конце 2025 года, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1405 литра.