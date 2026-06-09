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Минтранс утвердил план расстановки ледоколов на зимний сезон 2026−2027 годов

Предусмотрено усиление группировок в Арктике и на Балтике, отметил министр транспорта Андрей Никитин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ утвердило план расстановки ледоколов на зимний сезон 2026−2027 годов, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Безусловно, выводы они тоже сделали. План расстановки судов и навигации формируется теперь не в конце года, а в апреле. Утвержден новый план расстановки ледоколов на сезон 2026−2027 годов», — сказал министр.

Никитин отметил, что на будущий сезон предусмотрено усиление группировок в Арктике и на Балтике (дополнительные ледоколы «Мурманск» и «Адмирал Макаров»). Кроме того, ледокол «Авраамий Завенягин» будет переведен в Каспийский бассейн.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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