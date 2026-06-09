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В ОП предложили ввести скидки на авиабилеты для молодежи

Всем авиаперевозчикам стоит снизить стоимость билетов на 30−50% для пассажиров с 12 до 23 лет, считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Российским авиакомпаниям стоит рассмотреть возможность внедрения скидок в размере от 30 до 50% на авиабилеты пассажирам с 12 до 23 лет. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Некоторые компании вводят специальные льготные скидки, благодаря которым не только дети, но и молодые люди до 23 лет могут путешествовать по субсидированным тарифам. Я считаю, что такой пример должны использовать все авиаперевозчики», — отметил эксперт.

Глава комиссии ОП РФ указал, что сейчас у авиаперевозчиков есть льготы на полеты для детей до 12 лет, но нужно их распространить и на молодежь. «Для начала стоит это сделать в отношении детей из многодетных семей», — уточнил он.

С начала 2025 года для детей в возрасте от 2 до 12 лет, путешествующих с родителями в эконом-классе, ввели скидку 50% на стоимость авиабилетов. В марте 2026 года Министерство транспорта РФ внесло изменения в программу льгот. Теперь скидка распространяется и на тех детей до 12 лет, которые летают в сопровождении любого взрослого.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.