В ОП предложили ввести скидки на авиабилеты для молодежи

С начала 2025 года для детей в возрасте от 2 до 12 лет, путешествующих с родителями в эконом-классе, ввели скидку 50% на стоимость авиабилетов. В марте 2026 года Министерство транспорта РФ внесло изменения в программу льгот. Теперь скидка распространяется и на тех детей до 12 лет, которые летают в сопровождении любого взрослого.