ВТБ Образование и РусГидро подписали соглашение о сотрудничестве

«Активы РусГидро расположены более чем в 30 регионах России, и для нас принципиально важно, чтобы развитие территорий присутствия компании было ответственным и устойчивым — прежде всего через развитие человеческого капитала. Соглашение с ВТБ Образование открывает новые возможности для формирования лидеров в электроэнергетике: специалистов, владеющих навыками и компетенциями будущего, способных решать задачи отрасли и вносить вклад в жизнь регионов присутствия компании. Мы убеждены, что именно такой подход — инвестиции в людей- определяет долгосрочную устойчивость бизнеса», — отметил Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом РусГидро.