ВТБ Образование и РусГидро подписали соглашение о сотрудничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВТБ Образование и РусГидро в рамках ПМЭФ-2026 подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют объединить усилия по проектам социального и экономического развития Красноярского края. В перспективе совместные программы могут быть расширены и на другие регионы страны.
Соглашение охватывает ключевые направления: развитие регионов присутствия компаний через экспертизу, просвещение и повышение финансовой грамотности населения. К инициативам планируется привлечь ведущие российские учебные заведения, в том числе Высшую школу менеджмента СПбГУ и Сибирский федеральный университет.
«ВТБ в Красноярском крае уже несколько лет занимается образовательными и просветительскими проектами: участие в форуме Территория инициативной молодёжи “Бирюса”, запуск магистратуры “Профессиональные финансы”, программа “Лидеры здравоохранения Красноярского края” вместе с ВТБ Медицина, программа “Китайский ход: от культурных кодов к бизнес-стратегиям”. Совместно с РусГидро и с академическими партнерами — ВШМ СПбГУ и Сибирским федеральным университетом — мы значительно расширим масштаб наших инициатив», — прокомментировала Ольга Дергунова, старший вице-президент ВТБ, руководитель ВТБ Образование, директор ВШМ СПбГУ.
«Активы РусГидро расположены более чем в 30 регионах России, и для нас принципиально важно, чтобы развитие территорий присутствия компании было ответственным и устойчивым — прежде всего через развитие человеческого капитала. Соглашение с ВТБ Образование открывает новые возможности для формирования лидеров в электроэнергетике: специалистов, владеющих навыками и компетенциями будущего, способных решать задачи отрасли и вносить вклад в жизнь регионов присутствия компании. Мы убеждены, что именно такой подход — инвестиции в людей- определяет долгосрочную устойчивость бизнеса», — отметил Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом РусГидро.