SuperJob: почти половина компаний в РФ стали чаще «возвращать» экс-сотрудников

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Практически половина компаний в России стали чаще «возвращать» бывших работников. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний, еще год назад их было 32%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди тех организаций, которые звали обратно, лишь 14% сообщают, что вернулись все, кому предлагали. В 67% предприятий и организаций вернулись несколько человек. А каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь обратно никого.
Кроме того, россиян со средним профессиональным образованием чаще зовут вернуться, чем тех, у кого высшее образование, говорится в материалах.
Главные причины, по которым сотрудники возвращаются: достойная зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение новой должности или повышения (по 10%) и просто интерес к работе (9%). Стабильность предприятия назвали ключевым фактором 7%, смену руководства — 2%, следует из исследования.
Опрос проходил с 1 по 14 мая 2026 года среди 1 тыс. респондентов.