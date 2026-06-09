В июне электропоезда западного направления КрасЖД по вторникам и пятницам будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с ремонтными работами на участке Кемчуг — Зеледеево в период с 9 по 30 июня по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов западного направления КрасЖД.
В эти дни маршрут электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск будет сокращен до станции Снежница (отправление со станции Красноярск Северный в 8:43, прибытие на станцию Снежница в 9:41, отправление со станции Снежница в 11:32, прибытие на станцию Красноярск в 12:27).
До станции Кача сокращаются маршруты электричек Дивногорск — Зеледеево (отправление со станции Дивногорск в 6.40) и Базаиха — Зеледеево (отправление со станции Базаиха в 11:58 и 17:01).
Кроме того, по вторникам, 9, 16, 23, 30 июня, и пятницам, 12, 19 и 26 июня, вечерние поезда Зеледеево — Красноярск Северный и Зеледеево — Красноярск будут отправляться со станции Кача.
Некоторые электрички по вторникам и пятницам будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе, поезда Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково, Чернореченская — Красноярск. Отклонение от расписания составит от 3 до 38 минут.
На 1 час позже будет отправляться вечерний поезд Красноярск — Чернореченская (отправление со станции Красноярск в 16:47 вместо 15:47).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.