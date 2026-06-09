В июне электропоезда западного направления КрасЖД по вторникам и пятницам будут курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

В эти дни маршрут электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск будет сокращен до станции Снежница (отправление со станции Красноярск Северный в 8:43, прибытие на станцию Снежница в 9:41, отправление со станции Снежница в 11:32, прибытие на станцию Красноярск в 12:27).