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Разработчик ChatGPT подал заявку на IPO

Американская компания OpenAI, которая в 2022 году запустила ChatGPT, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO).

Американская компания OpenAI, которая в 2022 году запустила ChatGPT, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO).

«Недавно мы подали конфиденциальную заявку по форме S-1. Мы ожидаем, что она будет обнародована, поэтому просто сообщаем об этом», — сообщила компания в соцсети X. Возможные сроки размещения пока неизвестны.

По информации Reuters, компания OpenAI может выйти на биржу в сентябре 2026 года. За счет размещения акций компания планирует достичь рыночной капитализации в $1 млрд.