В Красноярском крае впервые пройдет Неделя финансовой грамотности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На краевой межведомственной комиссии по финансовой грамотности обсудили подготовку и проведение различных проектов.
Одно из центральных событий — финал этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности — пройдет в Национальном центре «Россия» в Красноярске осенью этого года.
Особое внимание уделят вопросам противодействия финансовому мошенничеству, безопасного использования финансовых услуг и повышения финансовой культуры населения. К организации мероприятий планируется привлечь органы власти, финансовые организации, образовательные учреждения, общественные объединения и муниципальные образования края. Одним из таких событий станет Краевой семейный финансовый фестиваль.
На заседании также обсудили подготовку Всероссийской смены «ФинЗОЖ» молодежного форума ТИМ «Бирюса». Проект развивается в новой концепции с участие федеральных и региональных экспертов.
Отдельный блок заседания посвятили работе с муниципальными образованиями. Этим летом министерство финансов края и Региональный центр финансовой грамотности проведут окружные совещания и рабочие встречи с представителями территорий, на которых обсудят лучшие практики финансового просвещения и новые форматы работы с жителями.
Продолжается формирование каталога лучших муниципальных практик по финансовой грамотности. От городов и округов края поступило более 30 заявок. Кроме того, в августе стартует конкурс «Финансовая столица Красноярского края», направленный на поддержку наиболее эффективных муниципальных инициатив в сфере финансового просвещения.
Участники комиссии также рассмотрели результаты реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в 2026 году и планы дальнейшей совместной работы. Особое внимание уделяется финансовому просвещению трудовых коллективов, развитию финансовой культуры молодежи и информированию жителей о безопасном использовании современных финансовых сервисов.
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