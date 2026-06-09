В Красноярском крае впервые пройдет Неделя финансовой грамотности

Продолжается формирование каталога лучших муниципальных практик по финансовой грамотности. От городов и округов края поступило более 30 заявок. Кроме того, в августе стартует конкурс «Финансовая столица Красноярского края», направленный на поддержку наиболее эффективных муниципальных инициатив в сфере финансового просвещения.