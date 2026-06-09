Премьеру Бектенову показали строящийся мясокомбинат стоимостью 8 млрд тенге ($16,5 млн)

АЛМАТЫ, 9 июн — Sputnik. В Астане на территории Индустриального парка запустят современный мясоперерабатывающий комбинат ТОО, сообщили в пресс-службе правительства. С ходом строительства завода ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Общая стоимость проекта составляет 8 млрд тенге. Финансирование обеспечено за счет кредитных средств в рамках государственных программ поддержки предпринимательства и собственных средств инвесторов. Завод будет введен в эксплуатацию во II квартале 2026 года.
Проектная мощность предприятия составляет до 50 тонн готовой продукции в сутки, или свыше 18 тыс. тонн в год. Сырье планируется закупать у отечественных производителей. Основной ассортимент включает колбасные изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты и охлажденную продукцию.
Для подготовки кадров предприятие организовало обучение студентов колледжей и других учебных заведений с возможностью последующего трудоустройства.
Новый завод ориентирован не только на потребности внутреннего рынка, но и на экспорт.