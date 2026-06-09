Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьеру Бектенову показали строящийся мясокомбинат стоимостью 8 млрд тенге ($16,5 млн)

Завод будет введен в эксплуатацию во II квартале 2026 года.

Источник: Reuters

АЛМАТЫ, 9 июн — Sputnik. В Астане на территории Индустриального парка запустят современный мясоперерабатывающий комбинат ТОО, сообщили в пресс-службе правительства. С ходом строительства завода ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Общая стоимость проекта составляет 8 млрд тенге. Финансирование обеспечено за счет кредитных средств в рамках государственных программ поддержки предпринимательства и собственных средств инвесторов. Завод будет введен в эксплуатацию во II квартале 2026 года.

Проектная мощность предприятия составляет до 50 тонн готовой продукции в сутки, или свыше 18 тыс. тонн в год. Сырье планируется закупать у отечественных производителей. Основной ассортимент включает колбасные изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты и охлажденную продукцию.

Для подготовки кадров предприятие организовало обучение студентов колледжей и других учебных заведений с возможностью последующего трудоустройства.

Новый завод ориентирован не только на потребности внутреннего рынка, но и на экспорт.