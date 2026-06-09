Дмитрий Демешин: «ПМЭФ — шаг к реализации крупных проектов на территории края»

Одним из главных итогов форума стала договоренность о строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада. Проект, реализуемый совместно с группой компаний «ЭкоНива», позволит увеличить производство молока на 40 тысяч тонн в год. Власти края пообещали содействие инвестору на всех этапах, отметив, что вопрос продовольственной безопасности президент России выделил как приоритетный для обсуждения на форуме.