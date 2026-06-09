Дмитрий Демешин: «ПМЭФ — шаг к реализации крупных проектов на территории края»

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) делегация Хабаровского края подписала ряд соглашений о реализации крупных инвестпроектов в области сельского хозяйства, экологии и угледобычи, а также провела переговоры о расширении авиасообщения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», глава региона Дмитрий Демешин назвал ПМЭФ одной из ключевых площадок для установления деловых контактов.
Одним из главных итогов форума стала договоренность о строительстве животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада. Проект, реализуемый совместно с группой компаний «ЭкоНива», позволит увеличить производство молока на 40 тысяч тонн в год. Власти края пообещали содействие инвестору на всех этапах, отметив, что вопрос продовольственной безопасности президент России выделил как приоритетный для обсуждения на форуме.
В сфере экологии достигнуто соглашение с компанией «Сибирское стекло» о возведении стеклотарного завода мощностью 250 млн изделий в год. новое производство решит проблему захоронения стекла и трудноразлагаемого пластика, а также обеспечит доступной стеклотарой производителей напитков всего Дальневосточного федерального округа.
Кроме того, подписано трехстороннее соглашение между правительством края, компанией СУЭК и Минвостокразвития России об увеличении добычи угля на Ургальском месторождении в Верхнебуреинском районе. В текущем году объем добычи превысит 10 млн тонн, а перевалка в морских портах, по прогнозам, составит более 26 млн тонн. В перспективе планируется дальнейшее расширение мощностей.
На встрече с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским обсуждалось расширение летной программы. В настоящее время из Хабаровска выполняется 13 направлений, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно была упомянута подготовка к возобновлению работы аэропорта «Хурба», что сделает «большую авиацию» доступной для жителей Комсомольска-на-Амуре и соседних районов.
Также руководство края провело переговоры с компаниями «Балтика» и «Арнест-групп» о модернизации производства и расширении экспортных поставок. Представители бизнеса приглашены к участию в Российско-Китайском форуме в Хабаровске в сентябре для продолжения диалога с потенциальными партнерами из КНР.
— Хабаровский край с каждым годом пользуется все большей популярностью, прямо на форуме рождаются новые проекты. Уверен, что это результат разворота России на Восток и новых возможностей, которые он открывает, — резюмировал Дмитрий Демешин.
Отметим, что по итогам прошлого ПМЭФ регион заключил 14 соглашений на общую сумму 122 млрд рублей.