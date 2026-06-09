У омской «Меги» продается коттедж за космическую сумму в 120 млн рублей

В Омске на продажу выставили коттедж вблизи ТЦ «Мега» за космическую сумму в 120 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сервисе «Авито». Двухэтажный дом построен в 2022 году и расположен в коттеджном поселке, прямо напротив крупного торгового центра «Мега». При этом, как подчеркивает продавец, одним из главных плюсов объекта является соседство с лесным массивом — такое расположение позволяет сочетать загородный уют с удобной транспортной доступностью.