Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У омской «Меги» продается коттедж за космическую сумму в 120 млн рублей

Такие деньги хозяева хотят выручить за 120 кв. метров площади и участок в 9 га.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на продажу выставили коттедж вблизи ТЦ «Мега» за космическую сумму в 120 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сервисе «Авито». Двухэтажный дом построен в 2022 году и расположен в коттеджном поселке, прямо напротив крупного торгового центра «Мега». При этом, как подчеркивает продавец, одним из главных плюсов объекта является соседство с лесным массивом — такое расположение позволяет сочетать загородный уют с удобной транспортной доступностью.

Площадь самого коттеджа составляет 190 квадратных метров, а земельный участок раскинулся на 9 сотках. Внутри — шесть комнат и просторная гостиная с так называемым вторым светом, что, по отзывам, создает ощущение воздуха и объема. Архитектура решена в стиле фахверк, с использованием натурального дерева и витражного остекления.