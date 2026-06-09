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«Мираторг» ожидает незначительный рост выручки по итогам 2026 года

Президент холдинга Виктор Линник отметил, что показатель может увеличиться на «несколько процентов».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Выручка агропромышленного холдинга «Мираторг» по итогам 2026 года может немного превысить показатель 2025 года. Об этом заявил в интервью ТАСС президент холдинга Виктор Линник на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По выручке заметного роста не будет — в лучшем случае ожидаем рост на несколько процентов к показателю 2025 года», — сказал Линник.

В то же время, по его словам, вопрос по чистой прибыли «более сложный». «Здесь ключевую роль играют два основных фактора — это курс рубля, который, по нашему мнению, слишком высокий, и стоимость денег. Помимо этого, на чистую прибыль будет оказывать негативное влияние снижение уровня господдержки в АПК, в частности, удорожание обслуживания ранее взятых кредитов и ожидаемый рост региональных налогов», — рассказал он.

Линник также рассказа о том, что российский рынок продуктами питания, в частности мясом, практически насыщен — его потребление в стране превышает 82 кг на человека год. «Это достаточно высокий уровень», — подчеркнул он.

«Мы понимаем, что все дополнительные объемы, которые мы будем производить, в основном ориентированы на экспорт. А для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках, помимо нашей профессиональной работы, необходимо еще иметь адекватный курс рубля и конкурентную стоимость кредитов», — добавил президент холдинга.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 09:30 мск.