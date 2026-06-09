«Мираторг» ожидает незначительный рост выручки по итогам 2026 года

В то же время, по его словам, вопрос по чистой прибыли «более сложный». «Здесь ключевую роль играют два основных фактора — это курс рубля, который, по нашему мнению, слишком высокий, и стоимость денег. Помимо этого, на чистую прибыль будет оказывать негативное влияние снижение уровня господдержки в АПК, в частности, удорожание обслуживания ранее взятых кредитов и ожидаемый рост региональных налогов», — рассказал он.