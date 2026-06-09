«Невозможно находиться»: 17 лет ждут переселения жители аварийных бараков в Актобе

Кания Ажгулова, прожившая 30 лет в аварийном доме, столкнулась с многочисленными проблемами. За это время она пережила обрушения потолков, возгорания из-за старой проводки и бесконечные коммунальные аварии.
«В доме невозможно находиться. Везде сырость и запах. Пять ковров лежат на полу, все сырые. Недавно приехали внуки, а мне их даже уложить было негде. Когда через ванну пошла канализация, я ведрами вычерпывала воду. Соседи помогали. Спасибо им. Из акимата приходили, но даже в квартиру не зашли. Посмотрели снаружи и ушли», — рассказала женщина.
Бараки признаны аварийными, однако люди продолжают в них жить. С каждым годом проживание в этих домах становится опаснее. В 2021 году власти выделили 18 гектаров земли в массиве Кызылжар под строительство нового дома, но на его месте по-прежнему находится пустырь.
Местная жительница Ильзира Бекетова поделилась своими переживаниями: «17 лет мы ждем от акимата, что нам выдадут дома. У нас аварийные дома. Он уже признан аварийным. У нас проблемы с канализацией. У нас везде проблемы. Дома сыплются. У меня в начале мая грохнул на кухне потолок. Один раз грохнул, второй раз упал. Хорошо, что на кухне никого не было».
В основном в этих домах живут пенсионеры, многодетные и люди с небольшими доходами — переехать самостоятельно они не могут. Чиновники не могут назвать даже примерных сроков строительства нового жилья.
Завсектором отдела жилищной инспекции акимата Актобе Асима Омарова сообщила: «По аварийным домам по улице Чекалина в данное время у нас имеется меморандум, то есть с акиматом и ТОО “Стройстандарт 222”. Меморандум заключен в 2021 году, но в данное время никакие работы не начались. Потому что погодные условия не позволяют».
Местные жители отметили, что за 17 лет они слышали десятки обещаний и поверили не одному чиновнику. Они надеются, что дома не рухнут до того, как обещания наконец-то воплотятся в жизнь. Однако в акимате не называют даже примерных сроков строительства.