«Невозможно находиться»: 17 лет ждут переселения жители аварийных бараков в Актобе

Местная жительница Ильзира Бекетова поделилась своими переживаниями: «17 лет мы ждем от акимата, что нам выдадут дома. У нас аварийные дома. Он уже признан аварийным. У нас проблемы с канализацией. У нас везде проблемы. Дома сыплются. У меня в начале мая грохнул на кухне потолок. Один раз грохнул, второй раз упал. Хорошо, что на кухне никого не было».