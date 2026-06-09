«Русский стандарт»: россияне в мае чаще покупали доллары и продавали евро

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 60% обменных операций с наличными долларами в мае пришлось на покупку, а в случае с евро — в 59% их продавали. Такую статистику ТАСС предоставил банк «Русский стандарт».
В онлайне у долларов также лидировали покупки с долей 57% против 43% у продаж. При этом безналичные евро, напротив, чаще покупали, чем продавали — 92% против 8% соответственно.
В целом 96% операций с иностранной валютой в мае пришлось на наличные конвертации, а 4% — на безналичные.
Кроме того, как показала статистика банка, в мае общий средний чек конвертации долларов вырос до $521 с $486 в апреле, а средний чек обмена евро — до 556€ с 530€ в апреле.
В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке «Русский стандарт» в мае и апреле 2026 года.