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«Русский стандарт»: россияне в мае чаще покупали доллары и продавали евро

В целом 96% операций с иностранной валютой пришлось на наличные конвертации, следует из статистики.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 60% обменных операций с наличными долларами в мае пришлось на покупку, а в случае с евро — в 59% их продавали. Такую статистику ТАСС предоставил банк «Русский стандарт».

В онлайне у долларов также лидировали покупки с долей 57% против 43% у продаж. При этом безналичные евро, напротив, чаще покупали, чем продавали — 92% против 8% соответственно.

В целом 96% операций с иностранной валютой в мае пришлось на наличные конвертации, а 4% — на безналичные.

Кроме того, как показала статистика банка, в мае общий средний чек конвертации долларов вырос до $521 с $486 в апреле, а средний чек обмена евро — до 556€ с 530€ в апреле.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке «Русский стандарт» в мае и апреле 2026 года.