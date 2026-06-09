Сенатор Карелова заявила о росте числа женщин в целлюлозно-бумажной сфере

«И когда мы собираемся вместе, они понимают, что поменялось время — у женщин появились требования и к спецодежде или рабочей одежде, особенно к обуви, поскольку уже совершенно другая, так скажем, характеристика и условий труда, и чистоты того рабочего места, где женщины работают. Поэтому процесс включения женщин на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности идет», — рассказала она.