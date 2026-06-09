Сенатор Карелова заявила о росте числа женщин в целлюлозно-бумажной сфере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Число женщин, работающих в целлюлозно-бумажной промышленности РФ, растет, ведется активная работа по мотивации девушек для работы в этой сфере. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ рассказала председатель совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), сенатор Галина Карелова.
«Если взять такую отрасль, как целлюлозно-бумажная промышленность, там женщин мало было в целом на предприятиях этой отрасли. Сегодня количество женщин растет, увеличивается», — сообщила Карелова.
Сенатор рассказала, что в совете ЕЖФ появился проект «Женщины в целлюлозно-бумажной промышленности», суть которого заключается в мотивации девушек и женщин к работе на предприятиях отрасли.
«И когда мы собираемся вместе, они понимают, что поменялось время — у женщин появились требования и к спецодежде или рабочей одежде, особенно к обуви, поскольку уже совершенно другая, так скажем, характеристика и условий труда, и чистоты того рабочего места, где женщины работают. Поэтому процесс включения женщин на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности идет», — рассказала она.
По словам Кареловой, представители ЕЖФ организуют встречи, завтраки с профессионалами для молодых девушек и особенно выпускниц. «Женщины рассказывают, каким образом уже они работают: что это не вредно, это очень интересно, что у них есть перспектива роста», — пояснила она.