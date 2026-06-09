«Мертвый капитал»: почему деньги и имущество казахстанцев остаются вне экономики

Зачастую в бедных экономиках капитал и активы остаются вне системы — то есть не работают на развитие страны. Как сообщают аналитики издания THE TENGE, перуанский экономист Эрнандо де Сото, один из наиболее известных исследователей неформальной экономики, в своих исследованиях связывает это не с попыткой спрятать имущество и доходы, а скорее с недостатками правовой системы. Они не позволяют миллионам людей превратить имеющиеся активы в полноценный экономический ресурс. В итоге значительная часть капитала остается либо «мертвой», либо в тени. И такая ситуация наблюдается в отечественной экономике.
«Мертвый капитал» в Казахстане.
Как отмечается в источнике, одна из главных идей Эрнандо де Сото — понятие «мертвого капитала». Это активы, которые реально существуют (дома, земля, небольшие магазины, мастерские, оборудование) и люди ими пользуются. Но из-за отсутствия официальных документов это имущество не может полноценно работать в экономике и выполнять роль настоящего капитала, так как его:
нельзя использовать как залог для получения кредита в банке;
трудно продать по рыночной цене;
сложно передать по наследству без споров;
невозможно использовать для привлечения инвестиций или расширения бизнеса.
«Иными словами, актив существует, но не способен создавать новые экономические возможности в том масштабе, в каком это происходит в развитых странах», — сообщают в THE TENGE. То есть в бедных странах огромная часть имущества остается «невидимой» для экономики. Из-за этого люди не могут вырваться из бедности, а капитализм работает только для узкого круга лиц, имеющих официальные документы на собственность.
Как отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz, в Казахстане «мертвый капитал» в основном сосредоточен в недвижимости — большое количество объектов и земли либо вовсе незаконны, либо оформлены по упрощенным схемам без полноценного правового статуса. «Особенно это касается сельской местности и пригородных зон крупных городов. Люди десятилетиями живут на участках, которые юридически не являются их собственностью. Эти активы не работают как капитал — их нельзя заложить в банке, использовать для инвестиций или передать без споров по наследству», — отмечает аналитик.
Теневая экономика Казахстана.
Другой проблемой бедных экономик является теневой сектор — когда бизнес работает непрозрачно (через серые схемы занижаются налоги и доходы или вовсе ведется незаконная деятельность). И обычно это воспринимается как нарушение закона. Однако Эрнандо де Сото отмечает, что в развивающихся странах неформальная экономика — это в первую очередь рациональный ответ бизнеса на слишком сложные, дорогие и недоступные официальные правила. «Государство традиционно реагирует усилением контроля — проверками, штрафами, блокировками счетов. Де Сото объяснил, почему это не работает: люди уходят в тень не потому, что хотят обмануть государство, а потому, что формальная система слишком дорогая, медленная и непредсказуемая», — отмечает аналитик. При этом он указывает, что в Казахстане теневой сектор по различным оценкам составляет 20−25% ВВП.
Решение и проблема в доверии к институтам.
Как сообщают в THE TENGE, бизнес обычно уходит в тень из-за слишком жестких и недоступных условий. А большая часть населения имеет «мертвый капитал» из-за отсутствия доступа к формальной системе собственности, правосудия, кредитования и предпринимательства — то есть экономический рост остается узким и неравномерным. Поэтому Де Сото отмечал, что важно сделать прозрачный бизнес выгодным и доступным, а не бороться с теневой экономикой только штрафами и проверками, которые лишь ухудшат положение малого бизнеса и усилят недоверие к государству.
Также важно обеспечить институциональное включение — создать простые и доступные правила, при которых обычный человек и малый предприниматель могут легально оформить собственность, зарегистрировать бизнес, защищать свои права и так далее. «Де Сото показал: экономические агенты инвестируют и масштабируются только тогда, когда уверены в защите своих прав. В Казахстане бизнес этой уверенности часто лишен — рейдерство, непредсказуемые решения судов, давление силовых структур. Пока предприниматель не уверен, что его активы защищены, он будет предпочитать малый масштаб и высокую мобильность. Это системное ограничение роста производительности — не менее важное, чем ставка Нацбанка или курс тенге», — отмечает Андрей Чеботарев.
Другими словами, проблема «мертвого капитала» и теневой экономики заключается не просто в попытке казахстанцев скрыть доходы и имущество, а в низком доверии к самой системе и наличии барьеров как для населения, так и для бизнеса. Поэтому решение этих вопросов могло бы привести к выводу капитала из тени и росту эффективности экономики страны.