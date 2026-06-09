«Мертвый капитал»: почему деньги и имущество казахстанцев остаются вне экономики

Другой проблемой бедных экономик является теневой сектор — когда бизнес работает непрозрачно (через серые схемы занижаются налоги и доходы или вовсе ведется незаконная деятельность). И обычно это воспринимается как нарушение закона. Однако Эрнандо де Сото отмечает, что в развивающихся странах неформальная экономика — это в первую очередь рациональный ответ бизнеса на слишком сложные, дорогие и недоступные официальные правила. «Государство традиционно реагирует усилением контроля — проверками, штрафами, блокировками счетов. Де Сото объяснил, почему это не работает: люди уходят в тень не потому, что хотят обмануть государство, а потому, что формальная система слишком дорогая, медленная и непредсказуемая», — отмечает аналитик. При этом он указывает, что в Казахстане теневой сектор по различным оценкам составляет 20−25% ВВП.