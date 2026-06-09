Главы ЦБ не будет на конференции НАУФОР: названа причина

На днях в Петербурге в июне традиционно прошел международный экономический форум. Участники выступали на сессиях с деловыми программами. Впервые за многие года на площадке не было одного из ключевых спикеров — главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. По имеющимся сведениям, Эльвира Набиуллина могла прекратить свое участие в ПМЭФ из-за внезапной кончины ее советника Алексея Можина. Он ушел из жизни 3 июня. Как отмечает источник газеты, Эльвира Набиуллина будет присутствовать на похоронах Алексея Можина.