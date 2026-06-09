ЕАЭС ищет баланс между инновациями и конкуренцией

«Конкурентное право Евразийского экономического союза не содержит антимонопольных иммунитетов. Такие иммунитеты действуют в национальном антимонопольном законодательстве, причем их объем различен. В связи с этим мы видим целесообразность дальнейшей гармонизации законодательства и поддерживаем исключение иммунитетов, связанных с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, в целях развития конкуренции и инноваций в государствах Союза», — отметил Максим Ермолович.