ЕАЭС ищет баланс между инновациями и конкуренцией

Участники дискуссии обсудили, как меняется баланс между защитой интеллектуальных прав и развитием конкуренции в условиях цифровизации экономики.
Цифровизация меняет подходы к регулированию.
В центре внимания экспертов оказались вопросы развития конкуренции и инноваций, трансформации товарных рынков, а также антиконкурентные практики, связанные со злоупотреблением исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
Отдельное внимание было уделено поиску механизмов, которые позволят одновременно защищать права разработчиков и создавать условия для честной конкуренции на рынке.
В ЕЭК предлагают гармонизировать законодательство.
По словам Максима Ермоловича, право Евразийского экономического союза не предусматривает антимонопольных иммунитетов, тогда как в национальных законодательствах государств-членов такие нормы сохраняются и отличаются по объему.
«Конкурентное право Евразийского экономического союза не содержит антимонопольных иммунитетов. Такие иммунитеты действуют в национальном антимонопольном законодательстве, причем их объем различен. В связи с этим мы видим целесообразность дальнейшей гармонизации законодательства и поддерживаем исключение иммунитетов, связанных с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, в целях развития конкуренции и инноваций в государствах Союза», — отметил Максим Ермолович.
Почему это важно.
Развитие цифровой экономики делает вопросы интеллектуальной собственности все более значимыми для бизнеса и государства. Исключительные права на технологии, программное обеспечение, патенты и другие объекты интеллектуальной собственности могут становиться инструментом рыночного преимущества.
Поэтому для стран Евразийского экономического союза важной задачей остается поиск баланса между защитой прав правообладателей и обеспечением конкурентной среды, которая способствует внедрению новых технологий, развитию инноваций и расширению возможностей для бизнеса.
Обсуждение этих вопросов на площадке Петербургского международного экономического форума подтверждает растущее внимание к регулированию цифровых рынков и формированию единых подходов внутри ЕАЭС.