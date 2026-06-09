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ЕАЭС ищет баланс между инновациями и конкуренцией

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной вопросам антимонопольного регулирования и интеллектуальной собственности в цифровую эпоху, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Участники дискуссии обсудили, как меняется баланс между защитой интеллектуальных прав и развитием конкуренции в условиях цифровизации экономики.

Цифровизация меняет подходы к регулированию.

В центре внимания экспертов оказались вопросы развития конкуренции и инноваций, трансформации товарных рынков, а также антиконкурентные практики, связанные со злоупотреблением исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.

Отдельное внимание было уделено поиску механизмов, которые позволят одновременно защищать права разработчиков и создавать условия для честной конкуренции на рынке.

В ЕЭК предлагают гармонизировать законодательство.

По словам Максима Ермоловича, право Евразийского экономического союза не предусматривает антимонопольных иммунитетов, тогда как в национальных законодательствах государств-членов такие нормы сохраняются и отличаются по объему.

«Конкурентное право Евразийского экономического союза не содержит антимонопольных иммунитетов. Такие иммунитеты действуют в национальном антимонопольном законодательстве, причем их объем различен. В связи с этим мы видим целесообразность дальнейшей гармонизации законодательства и поддерживаем исключение иммунитетов, связанных с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, в целях развития конкуренции и инноваций в государствах Союза», — отметил Максим Ермолович.

Почему это важно.

Развитие цифровой экономики делает вопросы интеллектуальной собственности все более значимыми для бизнеса и государства. Исключительные права на технологии, программное обеспечение, патенты и другие объекты интеллектуальной собственности могут становиться инструментом рыночного преимущества.

Поэтому для стран Евразийского экономического союза важной задачей остается поиск баланса между защитой прав правообладателей и обеспечением конкурентной среды, которая способствует внедрению новых технологий, развитию инноваций и расширению возможностей для бизнеса.

Обсуждение этих вопросов на площадке Петербургского международного экономического форума подтверждает растущее внимание к регулированию цифровых рынков и формированию единых подходов внутри ЕАЭС.