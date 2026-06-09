Товарооборот Китая с ЕС за пять месяцев вырос на 13,9% в годовом выражении

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Товарооборот Китая с Евросоюзом в январе — мае 2026 года увеличился на 13,9% в годовом выражении и составил $364,15 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в ЕС за этот период вырос на 16,4%, до $253,97 млрд, импорт из Евросоюза увеличился на 8,6%, до $110,19 млрд. В мае объем торговли КНР с ЕС составил $75,83 млрд.
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