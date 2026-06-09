Фасады, гранит и реставрация: как преображается центр Алматы

«Если здание представляет историческую или культурную ценность, основное внимание уделяется сохранению его первоначального облика. В таких случаях проводятся ремонтно-реставрационные работы с восстановлением декоративных элементов. Для домов современной застройки применяются долговечные материалы, включая натуральный камень и гранит, которые позволяют обновить внешний вид фасадов и повысить их эстетическую привлекательность», — отметил Тимур Акатжанов.