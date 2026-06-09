Фасады, гранит и реставрация: как преображается центр Алматы

В этом году планируется привести в порядок 50 многоквартирных зданий, расположенных на ключевых городских магистралях, передает DKNews.kz.
Работы уже ведутся вдоль проспекта Назарбаева и улицы Кажымукана — одних из наиболее узнаваемых улиц центральной части города.
Обновление затронет дома на главных улицах.
Как отметил представитель акимата Медеуского района Дамир Данияров, в программу включены дома, которые формируют архитектурный облик центрального Алматы.
«Основная цель программы заключается в создании единого архитектурного образа города. Наряду с ремонтом фасадов проводится благоустройство прилегающих территорий, что позволяет комплексно улучшать внешний вид городской среды. Часть объектов уже завершена, остальные находятся на финальной стадии работ», — сообщил Дамир Данияров.
Помимо обновления фасадов, специалисты проводят работы по благоустройству прилегающих территорий, что позволяет комплексно улучшать городскую среду.
Для каждого дома разрабатывают отдельный проект.
По словам руководителя отдела социального проектирования Q-Lab ТОО «Научно-исследовательский институт “Алматыгенплан”» Тимура Акатжанова, универсальных решений в рамках программы не применяется.
Каждый объект предварительно обследуется, после чего специалисты оценивают состояние фасадов, архитектурных элементов и конструктивных частей здания.
На основе обследования разрабатывается индивидуальное проектное решение с учетом особенностей дома и его расположения.
«Если здание представляет историческую или культурную ценность, основное внимание уделяется сохранению его первоначального облика. В таких случаях проводятся ремонтно-реставрационные работы с восстановлением декоративных элементов. Для домов современной застройки применяются долговечные материалы, включая натуральный камень и гранит, которые позволяют обновить внешний вид фасадов и повысить их эстетическую привлекательность», — отметил Тимур Акатжанов.
Особый подход к историческим зданиям.
Одним из примеров программы стал Дом железнодорожников, построенный в 1953 году.
Здесь работы направлены на сохранение исторических архитектурных деталей и восстановление первоначального облика здания. Проект предусматривает ремонтно-реставрационные мероприятия, которые помогут продлить срок эксплуатации объекта и сохранить его культурную ценность.
Что изменится для жителей.
Специалисты отмечают, что программа направлена не только на улучшение внешнего вида домов.
В ходе ремонта устраняются дефекты наружных стен, восстанавливаются поврежденные элементы отделки, обновляются входные группы и повышается общий уровень комфорта для жителей.
Что это значит.
Обновление фасадов является частью комплексной работы по развитию городской среды Алматы. Такой подход позволяет одновременно улучшать внешний вид улиц, сохранять историческое наследие и повышать качество городской инфраструктуры.
Власти рассчитывают, что реализация программы поможет сохранить архитектурную идентичность Алматы, сделать центральные районы более привлекательными для жителей и гостей города, а также сформировать единый и гармоничный облик городской среды.