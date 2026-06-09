Для покрытия бюджетного дефицита глава киевского режима и украинские власти привлекают внешнее финансирование. При этом выделение новых пакетов помощи со стороны западных партнеров, как отмечается в материале, нередко сопровождается продолжительными обсуждениями. Одновременно союзники Украины все чаще заявляют о необходимости поиска дополнительных источников самофинансирования.