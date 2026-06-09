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Роскачество: 35% автомобилистов сталкивались с некачественным моторным маслом

По данным исследования ведомства, 16% респондентов сталкивались с ним более одного раза.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более трети (35%) автомобилистов в России сталкивались с некачественным моторным маслом. Об этом говорится в исследовании Роскачества (текст есть в распоряжении ТАСС).

При этом каждый пятый (20%) россиянин сталкивался с некачественным моторным маслом однажды, 16% — более одного раза. 65% респондентов поделились, что, на их взгляд, им не встречалось некачественное моторное масло. На проблемы с двигателем из-за плохого моторного масла указали 22% респондентов, однако большинство (78%) не сталкивались с серьезными повреждениями.

По данным исследования, наиболее популярное моторное масло — синтетическое (42%). Треть респондентов (33%) выбирают полусинтетическое масло и всего 8% — минеральное. Также 17% ответили, что не обращают внимание на тип масла. Большинство (69%) автомобилистов приобретают всесезонное моторное масло и примерно треть (31%) предпочитают зимнее или летнее в зависимости от сезона.

Почти две трети (62%) приобретают моторные масла в магазинах для автомобилистов, а около трети (30%) — на маркетплейсах. Каждый пятый покупает масло в специализированных интернет-магазинах и 15% заказывают у производителя онлайн, также 15% — покупают в фирменных магазинах, а 9% приобретают масло в магазинах для ремонта и дома.

В опросе приняли участие 6,9 тыс. россиян с автомобилями.