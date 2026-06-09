Роскачество: 35% автомобилистов сталкивались с некачественным моторным маслом

При этом каждый пятый (20%) россиянин сталкивался с некачественным моторным маслом однажды, 16% — более одного раза. 65% респондентов поделились, что, на их взгляд, им не встречалось некачественное моторное масло. На проблемы с двигателем из-за плохого моторного масла указали 22% респондентов, однако большинство (78%) не сталкивались с серьезными повреждениями.