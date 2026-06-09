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«Мираторг» может начать экспорт свинины в Китай с еще одного своего предприятия

Президент холдинга Виктор Линник сообщил, что это позволит увеличить объемы экспорта еще на 20−30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг «Мираторг» рассчитывает получить допуск на экспорт свинины в Китай для еще одного своего предприятия, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент холдинга Виктор Линник.

«Мы уже подали заявку на аттестацию нашего предприятия в Курской области. Кроме как к росту поставок, это может привести и к расширению ассортимента поставляемой в Китай свиноводческой продукции. Нам предстоит большая работа», — сказал он.

Линник отметил, что это позволит увеличить объемы экспорта еще на 20−30%.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 09:30 мск.