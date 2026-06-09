Ozon: владельцы ПВЗ сформировали портрет идеального клиента

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Владельцы пунктов выдачи заказов считают ключевыми качествами идеального клиента спокойствие и вежливость. Также сотрудники ПВЗ особенно ценят покупателей, которые заранее готовят QR-код или скриншот для получения заказа. Об этом свидетельствуют данные опроса Ozon, в котором приняли участие более 3,6 тыс. владельцев ПВЗ по всей России (текст есть у ТАСС).
«Самыми важными качествами идеального клиента владельцы ПВЗ назвали спокойствие и вежливость (87%). Также сотрудники пунктов выдачи ценят постоянных покупателей и клиентов, которые заранее готовят QR-код или скриншот для получения заказа», — говорится в тексте.
Участники опроса считают, что чаще всего за заказами приходят люди с офисным графиком работы (83%), родители с детьми (73%), пенсионеры (69%). Идеальный клиент забирает заказ как можно раньше после доставки — так ответили почти половина участников опроса. При этом 38% респондентов отметили, что идеальный покупатель обычно забирает сразу шесть и более товаров за одно посещение, поделились респонденты.
Отдельное внимание владельцы ПВЗ уделяют частоте возвратов от одного пользователя. 73% считают идеальным клиента, который редко оформляет возвраты (до 10% от всех заказов). При этом большинство покупателей, по мнению респондентов, проверяют заказ только при необходимости или при наличии сомнений, говорится в тексте.
По мнению участников опроса, главным фактором выбора пункта выдачи для идеального клиента является близость к дому или работе (84%). Как рассказали аналитики, пункты выдачи стали частью повседневного маршрута многих россиян: у большинства есть «свой» ближайший ПВЗ, куда они регулярно приходят за заказами. Со временем такие точки превращаются не только в удобный сервис, но и в место живого общения — большинство владельцев ПВЗ (93%) отмечают, что у них есть клиенты, с которыми сложились дружеские отношения.