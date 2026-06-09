Ozon: владельцы ПВЗ сформировали портрет идеального клиента

По мнению участников опроса, главным фактором выбора пункта выдачи для идеального клиента является близость к дому или работе (84%). Как рассказали аналитики, пункты выдачи стали частью повседневного маршрута многих россиян: у большинства есть «свой» ближайший ПВЗ, куда они регулярно приходят за заказами. Со временем такие точки превращаются не только в удобный сервис, но и в место живого общения — большинство владельцев ПВЗ (93%) отмечают, что у них есть клиенты, с которыми сложились дружеские отношения.