«Росагролизинг»: рынок лизинга сельхозтехники в ближайшее время начнет расти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Российский рынок лизинга сельскохозяйственной техники в ближайшее время начнет расти, сообщил ТАСС генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
По его словам, в условиях текущих экономических условий российский рынок лизинга сельскохозяйственной техники продолжает демонстрировать снижение. «По всем ключевым показателям рынок показывает снижение на уровне 2% по сравнению с прошлым годом», — рассказал Косов.
«Тем не менее, существует уверенность в том, что отрасль уже близка к началу роста», — подчеркнул глава «Росагролизинга».
Он отметил, что, несмотря на эти тенденции, «Росагролизинг» сохраняет свои лидерские позиции на рынке. «Компания занимает значительную долю в ключевых категориях самоходной техники: 46% рынка тракторов и 73% рынка комбайнов», — добавил Косов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.