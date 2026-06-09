«Росагролизинг»: рынок лизинга сельхозтехники в ближайшее время начнет расти

Он отметил, что, несмотря на эти тенденции, «Росагролизинг» сохраняет свои лидерские позиции на рынке. «Компания занимает значительную долю в ключевых категориях самоходной техники: 46% рынка тракторов и 73% рынка комбайнов», — добавил Косов.