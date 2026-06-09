В ГД разъяснили, как выгоднее оформить набор социальных услуг льготникам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР) рассказал ТАСС, когда федеральным льготникам, имеющим право на набор социальных услуг, выгоднее в 2026 году оформить льготы в натуральной форме, а когда — получить их в денежном эквиваленте.
«Набор социальных услуг (НСУ) — это государственная помощь для федеральных льготников: инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других. По умолчанию НСУ предоставляется в натуральном виде: бесплатные лекарства, путевки в санаторий и проезд к месту лечения. Но можно получать деньги вместо услуг — полностью или частично. С 1 февраля 2026 года полный денежный эквивалент НСУ составляет 1 825,25 рублей в месяц, в том числе на лекарства — 1 405,85 рублей, на санаторий — 217,48 рублей, на проезд — 201,92 рубль», — пояснил он.
Каждый год до 1 октября льготник вправе выбрать форму получения НСУ на следующий год: подать заявление об отказе от услуг в пользу денег — либо, наоборот, вернуться к натуральной форме, указал Панеш. «Если заявление не подано, действует прежний вариант. Лекарства выгоднее получать в натуральном виде, если вы регулярно принимаете дорогостоящие препараты, входящие в перечень жизненно важных. Стоимость месячного курса таких лекарств может многократно превышать 1 405 рублей компенсации. Путевку в санаторий выгоднее оставить, если у вас есть медицинские показания, и вы реально можете ей воспользоваться. Если нет — лучше получить 217 рублей в месяц. Проезд выгоднее оставлять, если вы часто ездите на лечение в другой город. Если не ездите — берите 201 рубль», — посоветовал депутат.
Льготники часто предпочитают деньги, главная причина этого — неудобство натуральной формы, считает парламентарий. «Лекарства приходится ждать, санаториев с подходящим профилем мало, очереди на путевки длинные, а транспортные льготы не всегда нужны. Кроме того, многие льготники просто не знают, что могут отказаться от услуг в пользу денег», — отметил он.
Можно оставить лекарства, а от санатория и проезда отказаться, подчеркнул Панеш. «Льготник вправе комбинировать: например, сохранить право на лекарства (в натуральном виде), а за путевку и проезд получать деньги. Для этого нужно подать заявление об отказе от конкретных услуг до 1 октября. Что важно знать новичку в 2026 году. НСУ назначается автоматически вместе с ЕДВ в натуральной форме (кроме ветеранов боевых действий и чернобыльцев — им сразу дают деньги). Если вы хотите что-то изменить, подайте заявление до 1 октября через [портал] “Госуслуги”, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. И учтите — решение о смене формы вступает в силу только с 1 января следующего года», — разъяснил депутат.