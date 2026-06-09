В ГД разъяснили, как выгоднее оформить набор социальных услуг льготникам

Каждый год до 1 октября льготник вправе выбрать форму получения НСУ на следующий год: подать заявление об отказе от услуг в пользу денег — либо, наоборот, вернуться к натуральной форме, указал Панеш. «Если заявление не подано, действует прежний вариант. Лекарства выгоднее получать в натуральном виде, если вы регулярно принимаете дорогостоящие препараты, входящие в перечень жизненно важных. Стоимость месячного курса таких лекарств может многократно превышать 1 405 рублей компенсации. Путевку в санаторий выгоднее оставить, если у вас есть медицинские показания, и вы реально можете ей воспользоваться. Если нет — лучше получить 217 рублей в месяц. Проезд выгоднее оставлять, если вы часто ездите на лечение в другой город. Если не ездите — берите 201 рубль», — посоветовал депутат.