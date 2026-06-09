Что было сказано на ПМЭФ-2026 о настоящем и будущем экономики России

Жизнь в балансе.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ о том, что российская экономика находится на стадии перехода к этапу сбалансированного роста. По его словам, низкие процентные ставки и высокие бюджетные расходы не гарантируют устойчивого развития.
«Легко жить, когда раздаешь расходы, снижаешь ставки, рост идет, но насколько устойчивый рост? Мы сейчас видим, что такого роста постоянно быть не может. И сейчас пришло время действительно сделать этот рост более сбалансированным, стабильным, чтобы труд рос не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок. Большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансированы, инфляция, ставки и так далее», — отметил он.
Как заявил министр, последние данные свидетельствуют о том, что этап сбалансированного роста близок. При этом, говоря о состоянии федерального бюджета РФ, Силуанов признал, что бюджетные параметры текущего года будут корректироваться. Он напомнил, что по плану дефицит должен был составить 1,6% ВВП.
«Дефицит несколько возрастет, но, тем не менее, мы видим, что это не должно привести к существенным изменениям объемов внутренних заимствований», — уточнил глава Минфина.
Курс рубля.
Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил на форуме о том, что курс рубля имеет тенденции к укреплению выше запрогнозированного уровня. В мае Минэкономразвития РФ давало скорректированный прогноз по среднегодовому курсу доллара, согласно которому в 2026 году он должен был составить 81,5 рубля, в 2027 году — 87,4 рубля.
«Есть риски, что рубль будет более крепким, чем в прогнозе, — заявил Решетников. — С мая возобновлены операции по бюджетному правилу, Минфин уже покупает валюту. Дополнительный стабилизирующий фактор — это накопленная валютная ликвидность и сохраняющаяся положительная внешнеторговая позиция. Поэтому движение курса не обязательно будет односторонним: при ослаблении рубля часть участников рынка может увеличивать предложение валюты. Это будет сглаживать переход к более сбалансированным уровням».
В свою очередь, Антон Силуанов согласился с тем, что одним из факторов укрепления рубля стало ослабление бюджетного правила. «Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетные правила подослабили. Курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет всему голова», — добавил он.
Цены на нефть.
Рост цен на нефть, спровоцированный ближневосточным конфликтом, позитивно отражается на российском бюджете, заявил на пленарной сессии ПМЭФ президент РФ Владимир Путин. «Цена на нашу нефть возрастает, конечно, [это] отражается на бюджете, это все в плюс. Но важнее не это, важнее другое — стабильность рынков. Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем, но и за счет развития экономики в целом», — отметил он.
Согласно приведенным президентом данным, если раньше за счет нефтегазового сектора формировалось примерно 50% доходов федерального бюджета, то сейчас только 20%.
По словам министра финансов, при сохранении благоприятной ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2026 года может пополниться примерно на 1 трлн рублей. Силуанов также отметил, что его ведомство в будущем будет вносить предложения по изменению цены отсечения в бюджетном правиле. «Вы знаете, мы в этом году не стали менять цену отсечки, а на перспективу сейчас думаем — ее надо корректировать в меньшую сторону, очевидно», — сказал он. В 2026 году базовая цена отсечения составляет $59 за баррель.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заверил, что нефтяные компании не являются главным бенефициаром высоких цен на нефть. «Действующие ценовые уровни не относятся к прибыли компании, не формируют ее прибыль, а формируют в основном прибыль для компаний, которые занимаются фрахтом, страхованием, банковским бизнесом», — объяснил он. По его словам, определяющим фактором для среднесрочной динамики рынка является ситуация в Ормузском проливе.
Его коллега, глава «Газпром нефти» Александр Дюков также отметил, что долгосрочные последствия для нефтяного рынка от конфликта на Ближнем Востоке могут быть неоднозначными: «Если высокие цены продержатся продолжительное время, то вырастут инвестиции в новые проекты по добыче. С одной стороны, это хорошо. С другой — это через какое-то время создаст избыток предложения».
Санкции и заморозка активов.
Глава «Роснефти» выразил уверенность в том, что в случае принятия новых санкций Россия сохранит значительную часть нефтяного экспорта. «Авторы новых санкционных предложений должны тоже понимать, что из 7 млн [баррелей нефти в сутки] общего экспорта мы все-таки сохраним значительную часть, и нам никто не помешает поставлять трубопроводную нефть нашим стратегическим партнерам. Вряд ли их замысел будет реализован так, как они хотели бы. А повышенный уровень цены компенсирует недопоставку санкционных объемов», — сказал Сечин.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в интервью ТАСС на полях ПМЭФ подчеркнул, что, несмотря на введение против РФ более 30 тыс. санкций, рост российской экономики за последние три года составил 10%, а реальная заработная плата за последние несколько лет выросла почти на четверть. «Российская экономика стабильна и приобрела в общем-то независимость от состояния мировой экономики», — заявил он.
По словам Владимира Путина, санкции и заморозка российских активов наносят больший вред тем, кто их вводит: «Заморозили 300 млрд, а у нас сейчас уже свыше 500 млрд, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500 — ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А те, кто применяет эти санкции, есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой! По разным оценкам, если на еврозону посмотреть, от €1,5 до €2,5 трлн ущерб от введения санкций против нас».
Инфляция и ключевая ставка.
Инфляция в РФ последние месяцы в переоценке на год сложилась ниже 4%, поэтому пространство для снижения ключевой ставки есть, сообщил Максим Решетников. «Между решениями ЦБ и влиянием на экономику существует лаг, причем он достаточно большой. Базовая оценка — девять месяцев, когда-то он меньше, когда-то больше. Поэтому, по большому счету, текущие решения ЦБ крайне важны, но они определяют более длинный горизонт, — объяснил он. — Последние месяцы у нас месячная инфляция в переоценке на год ниже 4%. Поэтому пространство для снижения ставки есть».
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал предположение, что уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка по ключевой ставке 19 июня она может быть снижена с нынешних 14,5 до 14%. При этом приемлемым для бизнеса, по его словам, было бы снижение до уровня 8−10% годовых. «Мы считаем, что 8−10% — это тот уровень, который позволяет бизнесу использовать кредитные ресурсы для инвестиций, — отметил он и добавил: — Лучше, если это будет 5−6%».
Глава ВТБ Андрей Костин поделился своим прогнозом. Согласно ему, «ключ» может снизиться к концу 2026 года до 10−12%: «Я думаю, что при ставке в 10−12% мы уже увидим оживление [экономики]. Мы считаем, что это ставка, которую мы вполне можем иметь на конец года».
В Совете федерации (СФ) также допустили снижение ставки на несколько процентных пунктов к концу года. «К концу года мы ожидаем 11−12%. Но, может быть, если инфляция будет так же стабильна, до 10% все-таки снижение к концу года нас ждет», — сказал первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью ТАСС заявила: «Я человек информированный, я общаюсь с большим количеством людей в разных сферах. В сфере экономики, и с регионами, и с сенаторами, которые представляют регионы. И, конечно же, бизнес просто стонет. От того, что есть возможности, есть потенциал, есть экспортный потенциал, но они не могут его в полной мере реализовать, потому что очень высокая ключевая ставка».
«И президент, и правительство, и Центральный банк много делают для стабилизации экономики. Но хочу сказать, хорошо, что тренд на снижение ключевой ставки есть», — сказала она.
«Всадники апокалипсиса» и «живопырки».
Выступления на ПМЭФ главы Сбера, бывшего министра экономического развития и торговли РФ (2000−2007) Германа Грефа изобиловали образами. По его словам, крепкий рубль, высокая ключевая ставка, административные барьеры и растущая налоговая нагрузка являются теми стоящими перед российской экономикой серьезными вызовами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса».
Несмотря на них, экономика России продолжает расти, признал он и назвал это чудом: «Что касается роста, мы видим, что рост, слава богу, продолжается. И, на самом деле, само по себе это уже чудо, что в тех условиях, в которых мы находимся». Рост, по его мнению, продолжится, хотя и будет нелинейным: «Будут время от времени происходить откаты. Технологии, повышение производительности труда — это все сейчас является мантрой для любого бизнеса, маленького или большого. Эти самые кирпичики дадут новое качество для постепенного перехода».
А основой экономики и всего государства, по словам главы Сбера, станут предприниматели, создающие добавленную стоимость. Обращаясь в ходе делового завтрака к главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, Греф сказал: «Вы иллюстрировали очень часто очень несправедливое отношение к бизнесу — это “живопырки”, зарабатывающие “бабки”. Мне кажется, это одна из базовых вещей, которая должна очень серьезно измениться в нашей стране. “Живопырки” и есть эта самая экономика. Большие живопырки, маленькие живопырки, предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. А экономика, как известно, основа всего государства».
Евлалия Самедова.