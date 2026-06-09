Что было сказано на ПМЭФ-2026 о настоящем и будущем экономики России

По словам Владимира Путина, санкции и заморозка российских активов наносят больший вред тем, кто их вводит: «Заморозили 300 млрд, а у нас сейчас уже свыше 500 млрд, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500 — ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А те, кто применяет эти санкции, есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой! По разным оценкам, если на еврозону посмотреть, от €1,5 до €2,5 трлн ущерб от введения санкций против нас».