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Белоруссия и Россия обсуждают расширение поставок техники и продовольствия

В силу специфики климата российских регионов, есть потребность в белорусских продуктах, отметил посол республики в РФ Юрий Селиверстов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия обсуждают дополнительные поставки техники и продовольственных товаров. Об этом заявил в интервью ТАСС посол республики в РФ Юрий Селиверстов.

«Кроме техники, обсуждались поставки и продовольственных групп товаров. В силу специфики климата российских регионов, есть потребность в белорусских продуктах, их ценят здесь за высокое качество», — сказал посол.

При этом он отметил, что важно не только поставлять технику, но и обслуживать ее. «Есть запросы на повышение качества и уровня сервиса, чтобы помимо закупки техники, потом можно было в рамках контракта жизненного цикла обслуживать ее», — добавил посол.

Он также заявил, что Белоруссия планирует открыть в каждом городе-миллионнике России магазины «Белорусские деревни». «Таких магазинов в Российской Федерации — в Москве и Санкт-Петербурге — уже восемь», — добавил Селиверстов.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.

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