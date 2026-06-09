Эксперт Касаткин сообщил, сколько ОПЕК+ нужно вернуть от сокращения добычи нефти

«Было две волны добровольных сокращений на 2,2 (был свернут ранее) и 1,65 (текущий) и с октября 2025 страны постепенно сворачивали сокращения по этой второй волне. С июля, по нашим оценкам, к возврату остается порядка 0,55−0,6 млн б/с с поправкой на выход ОАЭ, то есть пройдено уже около двух третей пути, и при текущем темпе формальное завершение можно ожидать к концу сентября», — сказал он.