Эксперт Касаткин сообщил, сколько ОПЕК+ нужно вернуть от сокращения добычи нефти

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ уже вернули на рынок примерно две трети объема от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, с июля им остается выпустить на рынок около 0,6 млн б/с, рассказал ТАСС партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
«Было две волны добровольных сокращений на 2,2 (был свернут ранее) и 1,65 (текущий) и с октября 2025 страны постепенно сворачивали сокращения по этой второй волне. С июля, по нашим оценкам, к возврату остается порядка 0,55−0,6 млн б/с с поправкой на выход ОАЭ, то есть пройдено уже около двух третей пути, и при текущем темпе формальное завершение можно ожидать к концу сентября», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что это во многом «бумажный» объем: блок и до этого добывал заметно ниже совокупной квоты, свободные мощности сосредоточены у трех-четырех стран, а в текущей конфигурации рынка, с ограничением прохода через Ормуз, разрыв между целевыми уровнями и фактическими поставками достаточно большой.
«Поэтому повышение квот стоит читать как приверженность стратегии и опцион на будущее, а не как эквивалентный приток нефти на рынок. Мы не ожидаем, что заявленные прибавки полностью транслируются в реальные действия в моменте», — отметил он.
С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре «восьмерка» ОПЕК + полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана.
В октябре 2025 года государства ОПЕК+ начали постепенно отказываться от еще одного сокращения добычи нефти — на 1,65 млн б/с. С 1 мая 2026 года с выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК + формат работает в составе «семерки».
На последней встрече «семерка» согласовала увеличение добычи нефти в июле на 188 тыс. б/c к уровню июня. При этом из-за конфликта на Ближнем Востоке добыча нефти в ряде стран, которые входят в «семерку», резко снизилась и страны фактически не могут наращивать добычу, добывая ниже установленных квот.