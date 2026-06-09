Поручить соседям присмотр за квартирой готовы 5% опрошенных россиян

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Поручить соседям присмотр за квартирой на время отпуска или длительного отсутствия готовы 5% россиян, при этом к родственникам с такой просьбой обращаются 33% граждан, четверть — предпочитают оставить жилье под видеонаблюдением, а 15% готовы доверить жилье друзьям. Об этом свидетельствуют данные опроса страховой компании «Росгосстрах» (есть у ТАСС).
«Только 5% респондентов готовы поручить соседям присмотр за квартирой или домом на время отпуска или длительного отъезда. Чаще всего россияне обращаются с такой просьбой к родственникам — этот вариант выбрали 33% участников опроса. Каждый четвертый предпочитает оставить жилье под видеонаблюдением, еще 26% обычно никого не просят о помощи. Друзьям готовы доверить квартиру 15% респондентов», — говорится в материалах.
По данным опроса, у 27% россиян общение с соседями ограничивается приветствием при встрече, еще 20% знают людей в доме только в лицо, а 18% опрошенных практически ни с кем из соседей не знакомы. При этом опрос показал, что обратиться к людям рядом за помощью могут 11% респондентов, а 7% опрошенных дружат семьями или часто общаются.
Эксперты выяснили, что для 30% россиян соседство остается скорее нейтральной частью повседневной жизни, еще 14% считают, что с соседями можно поддерживать добрые отношения и без близкого общения. При этом опрос показал, что 16% респондентов видят в них возможную поддержку в сложной ситуации.
«Степень близости с соседями заметно различается в зависимости от региона. Наиболее тесные отношения чаще складываются у жителей Уфы и Перми: 49% и 48% опрошенных из этих городов соответственно дружат или хотя бы иногда общаются с соседями. Далее следуют Воронеж (44%), Казань (42%), Екатеринбург (42%) и Красноярск (42%). Реже близкие соседские связи встречаются в Санкт-Петербурге — здесь показатель составил всего 24%. В Москве он достиг 30%, в Новосибирске и Волгограде — по 28%», — говорится в материалах.
Также эксперты выяснили, что чаще всего хорошо знают соседей жители частных домов — 48%. Среди жителей многоквартирных домов наиболее общительными оказались жители в «сталинках» — 46%. В малоэтажных жилых комплексах этот показатель составил 43%, в «брежневках» — 40%. Реже контактируют с соседями жители новостроек (28%) и хрущевок (26%).
Отмечается, что среди тех, кто проживает в своей квартире или доме более 20 лет, близкие отношения с соседями поддерживают 44%. У тех, кто не менял жилье от 10 до 20 лет, показатель составляет 37%, а среди тек, кто переехал меньше года назад, — 14%.
«Даже при нормальных отношениях россияне не всегда готовы впускать соседей в личное пространство. Одолжить что-то по мелочи могут 18% опрошенных, обратиться за помощью в экстренной ситуации — 17%, а оставить запасные ключи — только 3%. При этом 43% респондентов не хотят взаимодействовать ни по одному из упомянутых вопросов», — отметила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.
Репрезентативный опрос проводился среди 1 238 россиян во всех федеральных округах РФ.