Поручить соседям присмотр за квартирой готовы 5% опрошенных россиян

«Степень близости с соседями заметно различается в зависимости от региона. Наиболее тесные отношения чаще складываются у жителей Уфы и Перми: 49% и 48% опрошенных из этих городов соответственно дружат или хотя бы иногда общаются с соседями. Далее следуют Воронеж (44%), Казань (42%), Екатеринбург (42%) и Красноярск (42%). Реже близкие соседские связи встречаются в Санкт-Петербурге — здесь показатель составил всего 24%. В Москве он достиг 30%, в Новосибирске и Волгограде — по 28%», — говорится в материалах.