Директор ЗАЭС заявил о готовности поделиться с АЭС «Бушер» опытом работы

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 9 июня. /ТАСС/. Коллектив Запорожской АЭС в случае необходимости готов поделиться опытом работы в условиях боевых действий с любой атомной станцией мира, в том числе с иранской АЭС «Бушер». Об этом заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Безусловно, мы готовы поделиться всеми знаниями, какие у нас есть, какими-то методами, приемами, которые мы за это время наработали для себя, чтобы обеспечить безопасность станции. Если эта потребность возникнет на “Бушере”, либо, не дай бог, еще в каком-то другом месте, то, естественно, мы это сделаем. И специалистов сможем отправить, и какие-то консультации сможем оказать, если в этом будет необходимость», — сказал Черничук.
8 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал табу атаки на атомные станции вне зависимости от того, где они расположены, будь то «Бушер», «Барака», Курская АЭС или Запорожская АЭС. 19 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что иранская атомная электростанция «Бушер», строящаяся и функционирующая при непосредственном участии России, неоднократно подвергалась прямым ударам в последние месяцы. 17 мая власти эмирата Абу-Даби в ОАЭ сообщили, что в результате попадания беспилотных летательных аппаратов в генератор близ АЭС «Барака» возник пожар.