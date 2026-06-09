Директор ЗАЭС заявил о готовности поделиться с АЭС «Бушер» опытом работы

«Безусловно, мы готовы поделиться всеми знаниями, какие у нас есть, какими-то методами, приемами, которые мы за это время наработали для себя, чтобы обеспечить безопасность станции. Если эта потребность возникнет на “Бушере”, либо, не дай бог, еще в каком-то другом месте, то, естественно, мы это сделаем. И специалистов сможем отправить, и какие-то консультации сможем оказать, если в этом будет необходимость», — сказал Черничук.