В Красноярске оштрафовали рыбное предприятие за нарушения на производстве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку предприятия по изготовлению рыбной продукции «Авангард», расположенного на улице 26 Бакинских Комиссаров.
Специалисты выявили многочисленные нарушения требований технических регламентов. В засолочном цехе на емкостях не было информации о дате начала посола и наименовании продукции. Также не фиксировались данные о внесении консервантов в процессе производства. Контроль за технологическим процессом, согласно должностным обязанностям, должен осуществлять главный технолог.
Кроме того, проверка выявила и другие нарушения. В их числе — несоблюдение объема и периодичности лабораторных исследований сырья и готовой продукции, перекрест чистой и грязной тары внутри цеха, отсутствие оборудования для контроля температурно-влажностного режима в помещении хранения консервантов, а также использование поврежденных пластиковых емкостей для посола.
По итогам проверки юридическое лицо и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.