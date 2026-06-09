В Красноярске оштрафовали рыбное предприятие за нарушения на производстве

Кроме того, проверка выявила и другие нарушения. В их числе — несоблюдение объема и периодичности лабораторных исследований сырья и готовой продукции, перекрест чистой и грязной тары внутри цеха, отсутствие оборудования для контроля температурно-влажностного режима в помещении хранения консервантов, а также использование поврежденных пластиковых емкостей для посола.