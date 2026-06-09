«Апельсин»: половина россиян считают июль самым затратным летним месяцем

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Практически половина (48%) опрошенных жителей России считают, что самый затратный летний месяц — это июль. Об этом сказано в исследовании платежного сервиса «Апельсин», текст которого имеется в распоряжении ТАСС. В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов от 18 лет.
«Половина опрошенных (48%) назвали июль самым затратным месяцем. Россияне связывают это с пиком отпускного периода», — говорится в тексте.
При этом практически четверти жителей страны (27%) сложнее всего контролировать расходы в июне из-за эйфории от прихода тепла и желания тратить деньги на развлечения. Каждый четвертый считает, что август может больше всего бить по бюджету из-за потребности успеть реализовать все планы на уходящее лето, рассказали аналитики.
По их данным, в топе летних статей расходов у россиян оказались путешествия (31%), сезонные распродажи (26%) и встречи с друзьями (19%). Главными помощниками в достижении желаемого результата россияне называют четкое прописывание целей со сроками и суммами (38%) и открытое обсуждение с друзьями или членами семьи (35%). Более половины опрошенных (53%) делают карты желаний, из них 37% считают их действительно рабочим инструментом реализации задуманного.
Как показали результаты опроса, этим летом россияне хотят обрести новые финансовые привычки. Чаще всего респонденты собираются научиться регулярно перечислять деньги на накопительный счет или вклады (56%), вести учет доходов и расходов (48%), отказываться от импульсивных покупок (42%), начать пользоваться программами лояльности и кешбэк-сервисами (28%). При этом треть опрошенных считают публичное признание своих целей и прогресса (например, в социальных сетях) залогом успеха, а еще треть убеждены, что деньги — это слишком личная тема.