«Апельсин»: половина россиян считают июль самым затратным летним месяцем

Как показали результаты опроса, этим летом россияне хотят обрести новые финансовые привычки. Чаще всего респонденты собираются научиться регулярно перечислять деньги на накопительный счет или вклады (56%), вести учет доходов и расходов (48%), отказываться от импульсивных покупок (42%), начать пользоваться программами лояльности и кешбэк-сервисами (28%). При этом треть опрошенных считают публичное признание своих целей и прогресса (например, в социальных сетях) залогом успеха, а еще треть убеждены, что деньги — это слишком личная тема.