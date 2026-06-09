В Европарламенте увидели угрозу в идее возобновить закупки газа из России

Поводом для обращения стали заявления Мадьяра от 4 июня. Венгерский премьер тогда выступил против полного прекращения поставок российского газа и заявил, что после завершения конфликта на Украине ни одна из сторон не будет заинтересована в новой холодной войне в энергетической сфере.