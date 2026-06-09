В Европарламенте увидели угрозу в идее возобновить закупки газа из России

Депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер заявил, что призывы к возобновлению закупок российского газа могут поставить под угрозу энергетическую политику Евросоюза. Такая оценка содержится в его депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».
Политик напомнил, что Еврокомиссия ранее неоднократно выступала за полный отказ стран ЕС от российских ископаемых энергоносителей и постепенное прекращение импорта газа, нефти и сжиженного природного газа из России. По его мнению, публичные заявления отдельных европейских политиков свидетельствуют о попытках поставить под сомнение эту стратегию.
Мюллер связал свои опасения с высказываниями премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Депутат отметил, что такие заявления вызывают вопросы относительно готовности некоторых государств Евросоюза полностью отказаться от российских поставок.
В связи с этим он призвал Еврокомиссию официально запросить у Венгрии план полного исключения российских энергоресурсов из национального энергобаланса. Кроме того, польский парламентарий предложил принять дополнительные меры для обеспечения полного эмбарго на импорт российских энергоносителей в страны ЕС.
Поводом для обращения стали заявления Мадьяра от 4 июня. Венгерский премьер тогда выступил против полного прекращения поставок российского газа и заявил, что после завершения конфликта на Украине ни одна из сторон не будет заинтересована в новой холодной войне в энергетической сфере.
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