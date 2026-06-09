Flowwow: в России цена пиона упала на 37% с начала мая

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спрос на пионовидные растения (пионы, розы и тюльпаны, которые напоминают по форме пион) в России вырос на 20% с начала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Цена на цветок при этом упала на 37% за месяц, до 553 рублей, следует из данных маркетплейса цветов и подарков Flowwow.