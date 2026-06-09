Flowwow: в России цена пиона упала на 37% с начала мая

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спрос на пионовидные растения (пионы, розы и тюльпаны, которые напоминают по форме пион) в России вырос на 20% с начала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Цена на цветок при этом упала на 37% за месяц, до 553 рублей, следует из данных маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
В июне пионы занимают второе место по количеству проданных букетов после роз, на долю которых приходится 59% продаж. Каждая четвертая проданная роза (26%) и почти каждый третий тюльпан (31%) относятся к пионовидным сортам. Как отметил менеджер по развитию бизнеса Flowwow Александр Венников, востребованность пионов побуждает производителей к экспериментам с гибридами. С начала апреля в России появились пионовидные альстромерии, которые дольше сохраняют красоту, но имеют необычную форму.
Аналитики компании выявили, что интерес к пионам начинает расти с марта, а пик популярности приходится на июнь, когда число запросов увеличивается вдвое. Средняя стоимость одного цветка в первые недели лета снижается на 37% по сравнению с началом мая и составляет 553 рублей. Показатель при этом на 7% выше, чем в 2025 году.
В первую неделю лета также вырос спрос на подсолнухи. Число продаж увеличилось на 30% по сравнению с 2025 годом. Средняя стоимость одного цветка не изменилась и составила 524 рублей.