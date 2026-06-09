«Ведомости»: с начала года в России не открылось ни одного универмага

Как отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, одним из факторов спада стало изменение потребительского поведения: покупатели теперь реже ходят в универмаги ради знакомства с ассортиментом, предпочитая выбирать товары заранее в онлайне. В результате посещаемость таких площадок в 2025 году упала на 3%, а с начала 2026 года — еще на 2%.