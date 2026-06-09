Спрос на шоколадные плитки в России упал на 13% из-за роста цен

Продажи шоколадных плиток в российской рознице в январе—марте 2026 года упали на 13% в натуральном выражении год к году, следует из данных NTech. Это самое резкое снижение среди всех видов кондитерских изделий. Спрос на кондитерские изделия в целом то же время увеличился на 2%.