В Татарстане производителям лимонадов вернули доступ к господдержке

Госсовет Татарстана восстановил доступ к финансовой господдержке для производителей и продавцов сахаросодержащих напитков. Соответствующий законопроект был представлен на сессии парламента депутатом Русланом Нигматулиным от партии «Новые люди».
По словам Нигматулина, на фоне увеличения налоговой нагрузки это снизит риски сокращения производств. Поправки внесены в республиканский закон о поддержке малого и среднего предпринимательства. Они распространяются на лимонады и напитки на основе воды с добавлением сахара, меда или сиропа в потребительской таре. Энергетики не подпадают под действие этих мер.
До 2023 года предприятия, занимающиеся производством и продажей сладких напитков, могли получать помощь на общих основаниях. Однако изменения в Налоговом кодексе в 2022 году приравняли такие напитки к подакцизным товарам, что лишило их господдержки. Апрельские поправки в федеральный закон изменили эту ситуацию.
Напомним, в Госсовете Татарстана снова предложили перевести местное время на два часа вперед. Для этого даже хотят провести опрос среди жителей республики.