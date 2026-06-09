В Татарстане производителям лимонадов вернули доступ к господдержке

По словам Нигматулина, на фоне увеличения налоговой нагрузки это снизит риски сокращения производств. Поправки внесены в республиканский закон о поддержке малого и среднего предпринимательства. Они распространяются на лимонады и напитки на основе воды с добавлением сахара, меда или сиропа в потребительской таре. Энергетики не подпадают под действие этих мер.