Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Минобороны РФ сообщало о сбитых над Московским регионом БПЛА, но число не уточняло. Информации о пострадавших или возможных разрушениях в столице нет. По данным ведомства, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 140 БПЛА над восемью российскими регионами.