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Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорт Жуковский приостановил работу. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Росавиация уточнила, что меры приняты из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, выросло до четырех, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорт Жуковский приостановил работу. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Росавиация уточнила, что меры приняты из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Минобороны РФ сообщало о сбитых над Московским регионом БПЛА, но число не уточняло. Информации о пострадавших или возможных разрушениях в столице нет. По данным ведомства, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 140 БПЛА над восемью российскими регионами.

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