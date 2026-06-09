Дмитрий Демешин: «Наша ключевая задача — нарастить объёмы перевозок по Амуру»

Амур может стать соединить китайские заводы, хабаровские порты и тихоокеанские маршруты, но пока река используется лишь на 6% от советского уровня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», у губернатора края Дмитрия Демешина есть видение того, что поможет нарастить грузопоток по крупнейшей реке ДФО.
Потенциал грузоперевозок по Амуру значителен — река является частью крупного транспортного коридора из КНР: маршрут начинается по реке Сунгари, проходит через Хабаровск и выходит в Татарский пролив, далее — в Охотское и Японское моря, а затем — в Тихий океан. Это открывает возможности для связи с Северным морским путем и странами Азиатско‑Тихоокеанского региона.
Дмитрий Демешин привел данные, демонстрирующие масштаб изменений в сфере водных перевозок за последние десятилетия. Если в 1989 году объемы грузов по Амуру превышали 32 млн тонн, а в 1997 году, в пик кризиса, показатель упал до 6 млн тонн, то к 2025 году объем сократился до 2 млн тонн.
— За 40 лет в перевозке по водным путям произошли глобальные перемены. Сегодня необходимо не просто сохранять, но и увеличивать грузопоток по реке. Решение должно быть комплексным: за счет роста объемов промышленного производства, товаров, работ, услуг, развития контейнерных перевозок, реализации инфраструктурных проектов, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В рамках территории опережающего развития «Хабаровск» два порта — Комсомольский и Николаевский‑на‑Амуре — реализуют инвестиционные проекты.
Кроме того, совместно с соседними регионами (еврейской автономной и Амурской областями), федеральными ведомствами (минтрансом России, Федеральным агентством морского и речного транспорта, «Востокгоспланом» и транспортными предприятиями разработан проект межрегиональной программы развития судоходства в Амурском бассейне. Она нацелена на решение ключевых задач, в числе которых развитие инфраструктуры, обновление флота и создание новых маршрутов.
При этом основной каркас портов в регионе уже сформирован. Его ключевые точки — Хабаровск, Николаевск‑на‑Амуре, Комсомольск‑на‑Амуре, Ванино, китайские порты Фуюань и Тунцзян.
В настоящий момент развитие судоходства по Амуру активно обсуждается на межгосударственном уровне. В частности, подкомиссия по сотрудничеству в области транспорта планирует провести заседание осенью этого года в Хабаровске в рамках Российско‑Китайского форума.
На X Российско‑Китайском ЭКСПО Народное правительство провинции Хэйлунцзян предложило создать двустороннюю рабочую группу по вопросам судоходства. Обсуждение запланировано на сентябрь.
Ежегодно в навигацию организуются перевозки на международной линии Хабаровск — Фуюань. Проект межрегиональной программы предусматривает обновление флота пассажирских судов на этом направлении.
В качестве примера успешной реализации проектов губернатор отметил спуск на воду скоростного пассажирского судна в 2025 году на Хабаровском судостроительном заводе:
— Мы видим, что теплоход пользуется большой популярностью у российских и китайских туристов. Это подтверждает востребованность речных маршрутов и дает нам основания для дальнейшего развития как пассажирских, так и грузовых перевозок, — отметил Дмитрий Демешин.
Власти Хабаровского края рассчитывают, что реализация намеченных проектов позволит не только восстановить объемы грузоперевозок по Амуру, но и вывести регион на новый уровень в системе международных транспортных коридоров.