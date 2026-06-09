Дмитрий Демешин: «Наша ключевая задача — нарастить объёмы перевозок по Амуру»

Потенциал грузоперевозок по Амуру значителен — река является частью крупного транспортного коридора из КНР: маршрут начинается по реке Сунгари, проходит через Хабаровск и выходит в Татарский пролив, далее — в Охотское и Японское моря, а затем — в Тихий океан. Это открывает возможности для связи с Северным морским путем и странами Азиатско‑Тихоокеанского региона.