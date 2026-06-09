Продажи игристых вин и пива выросли несмотря на общий спад в мае

В мае 2026 года общие продажи алкоголя в России сократились на 6,28% год к году, до 82,64 млн декалитров (дал), подсчитал «Ъ» на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). При этом реализация игристых вин увеличилась на 2,8%, до 1,6 млн дал, а напитков брожения (включая пиво, сидр, пуаре и медовуху) — на 7,07%, до 65,88 млн дал.