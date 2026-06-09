15% нижегородцев отрицательно относятся к испытательному сроку на работе

Опыт прохождения испытательного срока тоже сказывается на восприятии: те, кто уже сталкивался с ним при трудоустройстве, реагируют спокойнее (49% против 36% среди не имевших такого опыта). При этом больше негатива высказывают те, кому не приходилось проходить испытание при приёме на работу: 17% против 14% среди тех, у кого такой опыт есть.