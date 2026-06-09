15% нижегородцев отрицательно относятся к испытательному сроку на работе

Опрос в Нижнем Новгороде показал неоднозначное отношение горожан к испытательному сроку при трудоустройстве. Большинство респондентов воспринимают эту практику лояльно: 47% относятся к ней спокойно, ещё 35% — с пониманием. Лишь 15% опрошенных испытывают из‑за неё дискомфорт, сообщили в SuperJob.
Гендерный фактор почти не влияет на восприятие: положительное или нейтральное отношение демонстрируют 84% мужчин и 81% женщин, а доля тех, кому испытательный срок неприятен, одинакова — 15%.
Наибольший скепсис заметен среди людей 35−45 лет: 19% из них отрицательно оценивают такую HR‑практику. Уровень образования тоже играет роль: испытательный срок вызывает раздражение у 17% обладателей среднего профессионального образования и у 13% выпускников вузов.
Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей чаще других либо спокойно принимают испытательный срок (55%), либо выражают к нему негативное отношение (16%).
Опыт прохождения испытательного срока тоже сказывается на восприятии: те, кто уже сталкивался с ним при трудоустройстве, реагируют спокойнее (49% против 36% среди не имевших такого опыта). При этом больше негатива высказывают те, кому не приходилось проходить испытание при приёме на работу: 17% против 14% среди тех, у кого такой опыт есть.
Ранее уровень безработицы упал до 1,1% в Нижегородской области по итогам года.