В AmCham сообщили про создание отдела по возвращению западных компаний

В Американской торговой палате в России (AmCham Russia) работает «консультативный отдел», связанный с запросами иностранных компаний о потенциальном возвращении на российский рынок, сообщил РБК представитель палаты.
«С того времени как пришла новая администрация США [в январе 2025 года], мы почувствовали очень осторожный интерес со стороны компаний, которые ушли. Иногда у них возникают более глубокие вопросы, и в какой-то момент стало ясно, что нам нужно понять, у кого из наших членов, консалтинговых и юридических компаний, какая есть экспертиза в части именно тех действий, которые необходимы для возвращения компаний в Россию. И мы подумали, почему бы нам не сделать такой продукт, который мы назвали advisory desk (консультативный отдел. — РБК), чтобы, когда к нам обращаются американские компании, мы могли сразу же их направить к тем компаниям, которые специализируются на какой-то особой тематике», — сообщили в AmCham.
Некоторые западные фирмы, особенно в энергетической, технологической и авиационной сферах, изучают российский рынок для потенциального возвращения, заявил «Известиям» 3 июня глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Однако для этого необходимо сначала заключить мирное соглашение по Украине, подчеркнул он.
О прорабатываемой модели ограниченного возвращения западных брендов на российский рынок читайте в подписке РБК.