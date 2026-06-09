В AmCham сообщили про создание отдела по возвращению западных компаний

«С того времени как пришла новая администрация США [в январе 2025 года], мы почувствовали очень осторожный интерес со стороны компаний, которые ушли. Иногда у них возникают более глубокие вопросы, и в какой-то момент стало ясно, что нам нужно понять, у кого из наших членов, консалтинговых и юридических компаний, какая есть экспертиза в части именно тех действий, которые необходимы для возвращения компаний в Россию. И мы подумали, почему бы нам не сделать такой продукт, который мы назвали advisory desk (консультативный отдел. — РБК), чтобы, когда к нам обращаются американские компании, мы могли сразу же их направить к тем компаниям, которые специализируются на какой-то особой тематике», — сообщили в AmCham.