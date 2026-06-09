О ходе профилактического ремонта теплосетей губернатору Юрию Слюсарю доложили на оперативном совещании

В Ростове-на-Дону без горячего водоснабжения пока остаются 147 многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации проводят плановые гидравлические испытания тепловых сетей в западной и центральной частях города. Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин доложил, что из-за общей изношенности инженерных сетей в процессе работы выявляются новые дефекты, что увеличивает запланированные сроки ремонта. При отсутствии повторных аварий горячее водоснабжение планируют восстановить до праздников.