О ходе профилактического ремонта теплосетей губернатору Юрию Слюсарю доложили на оперативном совещании

8 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с членами правительства. В частности, были заслушаны доклады о ремонте тепловых сетей, завершении весеннего сева и обеспеченности всем необходимым для проведения работ донских аграриев.
В Ростове-на-Дону без горячего водоснабжения пока остаются 147 многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации проводят плановые гидравлические испытания тепловых сетей в западной и центральной частях города. Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин доложил, что из-за общей изношенности инженерных сетей в процессе работы выявляются новые дефекты, что увеличивает запланированные сроки ремонта. При отсутствии повторных аварий горячее водоснабжение планируют восстановить до праздников.
Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко доложил, что в Волгодонске сейчас проходят плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Планируемый срок завершения работ — 11 июня.
На совещании также обсудили завершение весеннего сева. По информации заместителя губернатора по вопросам АПК Анны Касьяненко, сев яровых культур под урожай 2026 года практически завершен — засеяно 1,86 млн га — 95% от плана. Обеспеченность аграриев топливом стабильная, ГСМ достаточно для проведения полевых работ.
Кроме того, по итогам совещания Юрий Слюсарь поручил разобраться в проблеме и возобновить прямой автобусный маршрут «Микрорайон Донской — Ростов-на-Дону». Сейчас жители вынуждены ездить с пересадкой в Новочеркасске.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.