Закупки природного газа Китаем снизились до 46,6 млн тонн

Снижение затронуло и другие виды энергоресурсов. Импорт нефти за пять месяцев составил 218,363 млн тонн, что на 4,8% меньше показателя годичной давности. При этом расходы на закупку нефти выросли на 3,5% и достигли 128,149 млрд долларов. В мае КНР ввезла 33,08 млн тонн нефти на 26,68 млрд долларов.