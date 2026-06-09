Закупки природного газа Китаем снизились до 46,6 млн тонн

Китай за январь-май 2026 года сократил импорт природного газа на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
За первые пять месяцев года страна закупила 46,6 млн тонн газа. В денежном выражении объем импорта снизился еще сильнее — на 10,1%, до 20,03 млрд долларов.
Только в мае Китай импортировал 10,1 млн тонн природного газа на сумму 4,8 млрд долларов.
Снижение затронуло и другие виды энергоресурсов. Импорт нефти за пять месяцев составил 218,363 млн тонн, что на 4,8% меньше показателя годичной давности. При этом расходы на закупку нефти выросли на 3,5% и достигли 128,149 млрд долларов. В мае КНР ввезла 33,08 млн тонн нефти на 26,68 млрд долларов.
Импорт угля за январь-май сократился на 3,2% — до 182,6 млн тонн. Стоимость закупок составила 14,23 млрд долларов, что на 2,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. В мае Китай приобрел за рубежом 33,26 млн тонн угля на 2,87 млрд долларов.
Таким образом, по итогам первых пяти месяцев 2026 года китайская таможенная статистика зафиксировала снижение физических объемов импорта газа, нефти и угля по сравнению с тем же периодом 2025 года.
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