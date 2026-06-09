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Губернатор Кондратьев прояснил ситуацию с нехваткой бензина на АЗС Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сообщения о проблемах с топливом на некоторых АЗС региона.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

По его словам, дефицита бензина в крае нет, однако на отдельных заправках действительно возникли временные сложности с поставками.

Глава региона связал ситуацию с ажиотажным спросом. На фоне проблем с топливом в соседних регионах многие автомобилисты решили создать запасы бензина. Кондратьев отметил, что перебои в основном затронули небольшие частные АЗС. На большинстве крупных сетевых заправок топливо, по его словам, есть в наличии.

Сейчас поставщики корректируют логистику, чтобы восстановить нормальную работу всех автозаправочных станций. Власти заявляют, что держат ситуацию под контролем.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что проблема усугубляется топливным кризисом в Крыму. С конца мая на полуострове действует дефицит бензина. На многих АЗС свободная продажа прекращена, отпуск идёт только по талонам.

В результате туристы и крымчане массово заправляются в Краснодарском крае перед въездом на Крымский мост. Это создаёт дополнительную нагрузку на заправки не только в Темрюкском районе, а даже в самом Краснодаре.

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